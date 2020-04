Roskilde festival aflyst: Vi er dybt ulykkelige!

Gælder alle festivaler

'Vi er dybt ulykkelige!... Som Roskilde Festival nr. 50 skulle den have været en markering, der fejrede det, vi er rundet af ved at se frem. En fejring, som hyldede kunsten, fællesskabet og lysten til at gøre en forskel. Alt det, vi har så meget brug for i disse tider', lyder det på Roskilde Festivals hjemmeside.

Den længe ventede aflysning kommer efter statsminister Mette Frederiksens udmelding på pressemødet mandag aften. Festivaler og markeder aflyses indtil udgangen af august, og det betyder altså at den helt særlige 50-års udgave af den legendariske festival i sommeren 2020 nu definitivt er lagt ned.