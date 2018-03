Se billedserie Dennis Lind har måttet kæmpe imod mange odds, før han er kommet så langt. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Roskilde-dreng kører gennem pengemuren

Roskilde Avis - 26. marts 2018 kl. 00:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den 25-årige racerkører Dennis Lind fra Roskilde i denne sæson er på vej til at køre gennem den pengemur, der ellers bestemmer indenfor motorsport, kan han først og fremmest takke sit eget store talent og en indædt vilje for, at han er kommet så langt.

Nu har han det ikke fra fremmede, eftersom to af domkirkebyens andre racerstjerner Jan og Kevin Magnussen er hans farbror og fætter.

Men Dennis Lind har også ydet en kæmpeindsats selv, godt styret af sin 'papfar' Erik Magnussen fra han var helt lille. Samtidig har han været klar til at leve under de mest ydmyge forhold på et lille værelse for at få opfyldt sine store drømme.

Dennis Lind var kun tre år, da han i lighed med sin jævnaldrende fætter Kevin første gang kom bag rattet i en gokart på banen ved fritidsklubben Viadukten, der også har skabt både Jan Magnussen og Jason Watt.

- Jeg kunne køre gokart, før jeg kunne tale eller cykle, siger han selv med et skævt smil.

- Allerede da vi var 10 år, kørte Kevin og jeg for første gang fra Jan Magnussen i en gokart, beretter Dennis Lind.

Fart på karrieren

Talentet var helt åbenlyst, og allerede som 15-årig begyndte han at køre Folkerace og Formel Ford, hvilket satte fart på karrieren.

I denne klasse vandt han endda både det uofficielle EM og DM.

- Erik Magnussen, som jeg stadig bor hos, når jeg er hjemme i Roskilde, har været en god far for mig og lært mig den nødvendig disciplin og selvkritik. Det er også er nødvendigt, når man ikke kommer fra en rig familie eller har millioner i ryggen fra andre til at købe et sæde, som det ellers er udbredt indenfor motorsport, fortæller Dennis Lind.

- Jeg har måttet arbejde og køre mig frem til mine resultater, beretter han med stolthed.

Hos Lamborghini

I 2016 blev Dennis Lind inviteret ned til Lamborghinis træningsbane i nærheden af Rom for at demonstrere, hvad han kunne.

Forhistorien var, at Kevin Magnussen på nettet havde vist et billede af ham og skrevet om sin fætter: - Her er den dygtigste kører, der endnu aldrig har prøvet at køre i Formel 1. Så fik italienerne øje på ham.

Under træningen i Italien demonstrerede Dennis Lind sine køreevner, og derfor blev han inviteret ned igen.

- Hvorfor har du ikke Erik Magnussen med, spurgte Lamborghini-folkene, da han ankom alene.

- Vi har ikke penge til at rejse begge to, svarede jeg, og det havde de jo ikke forestillet sig, beretter Dennis Lind.

Europa og Asien

Efter sin gode start i 2016 blev 2017 lidt af en skuffelse for både ham og Lamborghini, da hans bil i Super Trofeo-klassen ikke rigtig kunne følge med af en række grunde.

Men det har ikke fået hverken Lamborghini eller Dennis Lind til at give op, og i denne sæson stiller han op en ny bil og større forhåbninger i denne klasse.

Samtidig skal han køre i den større GT3-klasse i Asien, hvor et velhavende team bad Lamborghini om at sende deres to bedste kørere fra Europa, og den ene af dem er Dennis Lind.

Hjemme i Danmark skal det store Roskilde-talent i denne sæson køre med i DTC-serien, som køres på flere danske baner, med et løb i Norge samt gaderæs i Aarhus og København.

