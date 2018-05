Roskilde-brev til regeringen om atom-affald: Find et bedre sted end Risø

Roskilde prøver nu at få staten til at flytte atomaffaldet fra Risø, før der går 50 år.

Efter at Folketinget har besluttet, at atomaffaldet på Risø kan blive liggende der i op til 50 år, har Roskilde Byråd besluttet at henvende sig til regeringen i et brev.

Ganske vist er det besluttet, at der senere skal findes et mere sikkert slutdepot, og at det nuværende lager på Risø skal sikres bedre mod oversvømmelser og andre naturfænomener.

Byrådet skriver i sin henvendelse, at man er glad for, at affaldet nu sikres bedre.

Men samtidig undrer Roskilde sig over, at det stadig skal blive liggende i så lang tid, når videnskabelige rapporte viser, at Risø er det mindst egnede sted.

Derfor opfordrer Roskilde Byråd til at få gennemført et arbejde om at placere affaldet et mere sikkert sted, før de 50 år er gået.