Roskilde-borgmester: Unge passer på corona

Foto: Anders Ole Olsen Selv om smittetrykket med corona stadig ligger for højt, er Roskilde-borgmester Tomas Breddam tilfreds med, at kommunens unge passer godt på.

- Vi kan se, at i forhold til andre kommuner, så har Roskildes unge taget advarserne mod farlige fester eller sammenkomster mere alvorligt. De har ikke større smitte med corona end andre aldersgrupper, og det skal de have ros for.

Breddam er i det hele taget glad for, at smitten i kommunen ikke er særlig stor blandt enkelte grupper.

- Hverken når det gælder aldersgrupper eller geografiske områder, har vi oplevet, at bestemte er blevet særligt hårdt ramt i forhold til andre. Det er jo faktisk et godt tegn, at ingen kan pege på særlige grupper og sige, at de fremmer sygdommens udbredelse, mener Tomas Breddam.