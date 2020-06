Borgmester Tomas Breddam er også optaget af, at Folketinget undgår beslutninger, der vil undergrave Roskildes velfungerende og billige fjernvarme. Foto: Mie Neel

Roskilde-borgmester: Pas på den gode og billige fjernvarme

Roskilde Avis - 04. juni 2020

- Pas nu på vores eksisterende gode og billige fjernvarme. Vi skal ikke kaste den effektive affalds-forbrænding væk, før det er praktisk og økonomisk muligt at sætte noget bedre i stedet.

Roskildes borgmester Tomas Breddam (S) advarer nu også regeringen og politikerne på Christiansborg imod at fjerne grundlaget for den velfungerende kollektive varmeforsyning med et nyt forslag om privatisering indenfor området. Dermed er han på linje med en lang række andre S- og V-borgmestre i Hovedstadsområdet og ud over landet.

- Med det eksisterende forslag er der en stor risiko for, at de store investeringer, som Roskilde sammen med en række andre kommuner har foretaget i det topmoderne forbrændingsanlæg hos ARGO ved Københavnsvej, bliver mere eller mindre ødelagt. I sidste ende vil denne udgift så ramme vore borgere, forklarer han.

- Da Energitårnet på Navervej blev opført for få år siden, var det teknisk set helt i top eller ren 'spitzenklasse', som de siger i tysk fodbold.

- Man skal huske, at det har erstattet langt mere forurenende energikilder som olie, naturgas - eller bare at efterlade affaldet i naturen. Samtidig har vi fået god og billig varme ud af det til en meget stor del af Roskildes indbyggere.

Fornuftig overgang

Ifølge Roskildes borgmester er der nu brug for, at Folketinget beslutter en fornuftig overgang. Landets kommuner skal have tid til en omstilling, så de store investeringer i langt højere grad kan tjenes hjem fremfor at blive smidt i skraldespanden.

- Imens kan vi afprøve og udvikle nye teknologier, der kan producere den nødvendige fjernvarme. På den måde bliver det store ledningsnet, som vi også har puttet mange penge i gennem årene, heller ikke værdiløst.

- Endelig har det også betydning, at hvis Folketinget nu river grundlaget væk under kommunernes store energi-investeringer i hele landet, så opfordrer det jo heller ikke til at kaste sig ud i at bruge mange penge på omfattende ny teknologi i en 'grøn omstilling'.

- Jeg har talt med vores lokale folketingsmedlem Mette Gjerskov, der er med centralt i disse forhandlinger. Så jeg håber nu, de finder en løsning til en grøn omstilling - uden at ødelægge vores eksisterende affalds-behandling og effektive fjernvarme.

