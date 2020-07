Roskilde-arkitekterne har bl.a. været med til at lave det nye H.C. Andersens Hus i Odense. (Foto: Kengo Kuma Architects and ass.)

Roskilde-arkitekter skærper profilen

Roskilde-arkitekterne i firmaet Cornelius-Vöge, der holder til i den gamle Maglekilde Maskinfabrik, skærper nu profilen for at leve op til udviklingen indenfor deres branche.

- Tiden var inde til at ændre vores strategi. Tegnestuen har fået mange gode kunder og opgaver, hvor vi nu afslutter nu vores del af to store ikon-byggerier.

- Samtidig er en ny ressourcebevidsthed for alvor ved at slå igennem. Den skaber fornyet efterspørgsel efter den enkle og holdbare arkitektur, vi ønsker at stå for, men også efter helt nye innovative produkter, fortæller den ene af partnerne Dan Cornelius.