Roskilde åbner nyt afsnit i Trekroner: Corona-ramte på rehabilitering

Roskilde Kommune har åbnet et nyt afsnit på rehabiliterings-afdelingen ved plejecentret i Trekroner for corona-ramte, der er færdige med behandlingen på hospitalerne i Region Sjælland.

I første omgang indrettes her 10 pladser på et særligt afsnit, men det kan udvides med plads til flere, hvis der bliver brug for det.