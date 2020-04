Roskilde åbner nu for, at lokale advokater også kan samarbejde med kommunen, efter at den hidtidige samarbejdspartner er mistænkt for at bidrage til skattesvindel imod den danske stat. Foto: Jan Partoft

Roskilde åbner for lokale advokater

Roskilde Avis - 22. april 2020 kl. 11:15

Roskilde kommune vil nu åbne for muligheden med at bruge andre og lokale advokater til at løse nogle af sine sager, så man ikke altid skal bruge det store københavnske firma Bech-Bruun, sådan som det hidtil har været praksis.

Dette firma er nu mistænkt for at have hjulpet udenlandske klienter med at snyde det danske skattevæsen for milliarder, og bagmandspolitiet har bebudet en sag om milliarderstatning.

Men da der ikke foreligger nogen dom eller afgørelsen, vil kommunen under stor opmærksomhed fortsætte samarbejdet i et vist omfang, fordi Bech Bruun med sine mange højt kvalificerede folk har en særlig ekspertise. Dette har også været begrundelsen for, at topadministrationen i Roskilde hidtil har afvist at afbryde samarbejdet.

Flere lokale advokater har gennem årene prøvet at få et samarbejde i stand med kommunen i hvert fald om visse sager, men det er indtil nu blevet afvist.

