Roskilde Ring moderniseres - Åbning ind til rådhusparken

Et af byens vigtige grønne åndehuller i Roskilde Ring, hvor der tidligere har været både grusgrav og racerbane, skal nu moderniseres, så der bliver en åbning ind til det grønne område mellem rådhuset og Eriksvej. Dermed kan de to arealer, der nu er adskilt, bedre fungere som et samlet rekreativt område.