Lederen af Roskilde Museum-koncernen Morten Thomsen Højsgaard advarer imod de alvorlige konsekvenser af Corona-krisen.

Roskilde Museum: Vi mister millioner

Roskilde Avis - 24. marts 2020 kl. 13:24

- Vi mister millioner på det her, og bliver tvunget til at sige farvel til vigtige og højtkvalificerede medarbejdere, hvis der ikke kommer en form for hjælp til os.

Sådan gør chefen for Roskilde Museum-koncernen, Morten Thomsen Højsgaard, situationen op, mens han samtidig takker de tålmodige brugere og borgere.

- Folk har været helt utroligt. Da vi for eksempel skrev ud, at vi måtte udskyde forårets største arrangement om Gasolin' på rockmuseet fra marts til efteråret, fik vi mange hjertevarme reaktioner som: 'Vi venter på jer på den anden side'.

- Museerne har en kolossal vigtig funktion i vores samfund som mødested for borgerne, som en institution, der forbinder nutidens liv med alt det, der skete i fortiden, så vi alle som borgere er bedst muligt rustet til at møde fremtiden. Men corona-epidemien rammer nu centralnerven i det af være museum, forklarer Morten Thomsen Højsgaard.

Selv om regering og Folketinget har lavet flere hjælpepakker for at løse de økonomiske konsekvenser af corona-krisen, og Carlsbergfondet har lovet støtte til kunstmuseerne, er der endnu ikke nogen initiativer for at sikre ROMU og andre -mellemstore museer.

- Som det ser ud lige nu, må vi selv må bære tabet, men har ikke penge på kistebunden til at klare stop for indtægter i lang tid.

- Hvis der ikke kommer særlig hjælp til kulturinstitutioner som os med stor kontakt til et betalende publikum, som vi af hensyn til samfundet nu har bedt om at blive væk, så kommer vi til at miste dygtige og meget kvalificerede kolleger, advarer Morten Thomsen Højsgaard.

ROMU er en selvejende museumsorganisation, som dækker Roskilde, Frederikssund samt Lejre Kommuner med ca. 60 ansatte på sine 10 besøgssteder, herunder også rockmuseet Ragnarock på Musicon.