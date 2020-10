Roskilde Handelskole: Mindeord for Palle

Formanden for Roskilde Handelsskole Jorun Bech roser Palle Sundstrøm for hans store og positive indsats.

I en meget lang periode var Palle Sundstrøm næstformand og indgik i bestyrelsens forretningsudvælg, hvor han altid havde særligt fokus på skolens økonomi, så der kunne sikres et stabilt fundament for skolens virke.

Palles store engagement i handelsskolen gav sig bl.a. udslag i, at der hele tiden var opmærksomhed på skolens merkantile profil og på at bevare skolen som en selvstændig uddannelsesinstitution i Roskilde.

Palle var gennem årene bestyrelsens garant for, at der var 'orden i økonomien', og han fulgte med interesse og indleven de store og ofte pludselige ændringer, som skiftende regeringer besluttede i forhold til skolens grundlæggende økonomiske forhold.

Efter Palles udtræden af Roskilde Handel overtog en anden repræsentant hans plads i bestyrelsen. Bestyrelsen valgte dog straks at udpege Palle som selvsuppleret medlem, så han kunne fortsætte til stor gavn for såvel bestyrelsen som for skolen.