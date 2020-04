Henrik Reisby skal hjælpe Roskilde-butikkerne med at udvikle nye løsninger under corona-krisen.

Roskilde Handel til butikker: Gør hinanden bedre

Målsætningen er på ny at få kunderne tilbage i handelsbyen og de fysiske butikker.

Organisationen laver samtidig en række intitiativer, der skal bidrage til at motivere kunderne, så de glæder sig til igen at kunne handle i Roskilde i stort omfang.

Detailhandels-eksperten Henrik Reisby, der er efterkommer af HP Nielsen-familien, bidrager ved at stå for en række ERFA-grupper, som bl.a. kan udvikle nye online-løsninger for forretningerne.