Formanden for Roskilde Handel Svend Overgaard har opsagt samarbejdsaftalen med Roskilde Mediecenter og sekretariatschef Tine Hansen.

Roskilde Handel flytter sit kontor fra avisen

Roskilde Avis - 08. december 2017

Samarbejde mellem handelsorganisation og Mediecenter stopper fra nytår på grund uenighed om betalingen. Bestyrelsen for Roskilde Handel har besluttet at flytte sit kontor fra Roskilde Avis med virkning fra nytår, fordi foreningen ikke vil betale den pris for driften, som Roskilde Mediecenter ønsker.

I stedet vil Roskilde Handel sætte Grønagers Grafiske til at passe de opgaver, der hidtil er blevet løst af sekretariatschef Tine Hansen, som bliver hos Roskilde Mediecenter, hvor hun er ansat.

Direktør Henrik Brøns fra Roskilde Mediecenter forklarer, at han havde ønsket en bedre betaling, fordi hans firma i de sidste år ikke har fået et beløb, der kunne dække de faktiske udgifter ved at drive kontoret for Roskilde Handel.

Formanden for Roskilde Handel Svend Overgaard ønskede fredag eftermiddag ikke at udtale sig, før han havde orienteret foreningens medlemmer.

Han har dog ladet forstå, at foreningen ikke vil betale den pris, som Roskilde Mediecenter har ønsket for at yde den hidtidige service, der også omfatter administration af gavekort, regnskaber og andre opgaver.

Svend Overgaard håber på, at opgaverne nu kan klares bedst muligt frem til en eventuel fusion med Erhvervsforum i sommeren 2018.

