Bastian, Nicolas og alle de andre drenge fra Roskilde Garden glæder sig til igen at spille i byen de kommende lørdage.

Roskilde Garden trækker op: Underholdning hver lørdag

Initiativet kommer nu, efter at den lokale drengegarde pga. corona aldrig har spillet så lidt gennem sine 85 års eksistens som i år.

- En stor del af det at gå i Roskilde Garden, er også at komme ud og optræde og underholde folk. Derfor har vi virkelig savnet at være ude blandt folk og spille vores musik, fortæller han.