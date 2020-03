Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Frisørlaug advarer: Livsfarligt med sort klipning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Frisørlaug advarer: Livsfarligt med sort klipning

Roskilde Avis - 30. marts 2020 kl. 13:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Frisørlaug fraråder alle at lade sig klippe sort på privatadresser.

Desværre er der allerede oplysninger om, at flere frisører tilbyder klip på privatadresser, nu hvor Corona raser. Det er irriterende for alle os, der følger anvisningerne om at holde lukket med store økonomiske konsekvenser for os.

Vi kan da kun anbefale at lade håret vokse og gemme jeres penge til en rigtig frisør, der betaler både moms og skat til glæde for alle.

Medlemmerne af Roskilde Frisørlaug holder lukket foreløbig til og med den 13.april 2020. Da man i salonerne ikke kan undgå at have den tætte kontakt, som myndighederne fraråder.

- Smitten skal for alt i verden begrænses, og nyklippet hår er ikke en nødvendighed i disse tider. Vi skal alle stå sammen i denne svære tid. Vores organisation, DOFK, kæmper i døgndrift for at hjælpe os igennem denne svære tid. Mange af vores ansatte er også småbørnsforældre, og der er rigeligt brug for mor og far i hjemmene.

- Vi håber på at vores kunder er friske på at lade håret gro under corona-krisen. Hvis man tænker lidt positivt vil det give mulighed for en større forandring til næste klipning siger oldermand Lone Jørgensen

- Alle fester er aflyste. Se jer omkring. Vi ser alle lidt sjuskede ud for tiden, men det allervigtigste er, at vi ikke smitter hinanden og øger presset på sygehusene.

- Der kommer en tid efter krisen, hvor vi får brug for hinanden igen. Brug for, at der er saloner, der overlever.

- Brug for, at der er job til alle frisørassistenterne og elevpladser til vores håbefulde talenter, forklarer Lone Jørgensen.