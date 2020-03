Roskilde: Første corona-smittet rask

Her fik han konstateret, at han var smittet med coronavirus. Ifølge Peter Fabricius, som er ledende overlæge ved Medicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, har den smittede været symptomfri i mere end et døgn, og han er blevet vurderet af en overlæge i infektionsmedicin, som har fundet ham rask, skriver DR.