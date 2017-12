Festivalen er kun toppen af hele det musikliv, der spiller en meget stor rolle for Roskildes positive udvikling.

Roskilde Byråd enig om ny handleplan: Musikken gør godt

Roskilde Avis - 04. december 2017 kl. 00:23

Musik er godt for meget for både velvære, sundhed - og økonomisk udvikling i Roskilde. Derfor satser kommunen nu på en ny handleplan under titlen 'Alle Tiders Musikby'.

På det gamle byråds seneste møde i november var alle partier enige om denne prioritering.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF) anbefalede varmt forslaget og talte om:

- God proces, ambitiøs vision, spændende handleplan osv.

- Men det er også vigtigt, at vi får musik for alle dele af Roskildes befolkning, tilføjede hun.

Udvalgets næstformand Evan Lynnerup (V) fulgte op og fortalte om et positivt udbygget af en studietur til Island:

- Her så vi bl.a. hvordan musikmiljøer knytter nye kontakter mellem mennesker og giver spændende løsninger i et lokalt samfund.

Henrik Stougaard (El) fremhævede, at musikken er med til at løse mange forskellige problemer. Men det kræver også en bevidst indsats.

Claus Larsen (S), som bliver ny formand for Kultur- og Idrætsudvalget, gjorde opmærksom på, at kommunen må sørge for, at der følger penge med, hvis de fine ideer skal blive til virkelighed.

Lars Lindskov (K), der er formand for Erhvervsudvalget, understregede, at den aktive musikby Roskilde også har en positiv betydning for udviklingen af det lokale erhvervsliv.

- Roskilde er simpelthen noget ved musikken, lød konklusionen.

