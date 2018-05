Se billedserie Domkirken set gennem en radisekurv.

Roskilde Avis: Slap praktikanterne løs i byen

Roskilde Avis - 12. maj 2018 kl. 00:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge drenge var i sidste uge ekstra ivrige, når det gjaldt 1. maj i Roskilde, Livsstilsdage på Ledreborg og i det hele taget oplevelser i Roskilde by.

Jousef Hamid og Felix Kloster-Olsen var i praktik på Roskilde Avis og har blandt andet haft til opgave at fotografere i Roskilde og opsnuse stemning rundt omkring.

Hvis nogen har undret sig over, hvem og hvorfor der så ivrigt er blevet knipset løs og sprunget omkring, er svaret altså her.

Drengene kommer fra henholdsvis Fløng og Klippinge og har derfor set på den gamle købstad med nye og unge øjne.

Hyggelig by og land

Det våde og kolde 1. maj-optog var de to ungersvende knapt så duperede af.

Alligevel blev optoget fotograferet fra alle sider og kanter.

Til gengæld var de overraskede over, hvor mange unge og gamle mennesker, der myldrede frem, da det var solskinsrig torvedag dagen efter.

Her fik de lang tid til at gå med at kikke og fotografere løs i byen.

Det samme skete, da de var med en tur på Ledreborg, hvor de blev overvældede af det forårsfriske landskab, som de næsten ikke var til at slæbe væk fra igen.

Se flere billeder på roskildeavis.dk eller på avisens facebookside.

Jousef Hamid

Mit navn er Jousef Hamid, er 15 år gammel og kommer fra Fløng. Jeg går i 8. klasse på Freds Skolen i Roskilde.

Jeg valgte at være journalist for en uge på Roskilde Avis, fordi jeg elsker at læse og skrive, og jeg synes det er noget spændende at lære noget nyt.

Hvad er dine fritidsinteresser?

Mine fritidsinteresser er blandt andet fodbold og karate. Jeg kan også rigtig godt lide basket og svømning.

Felix Kloster- Olesen

Mit navn er Felix Kloster-Olesen og er 14 år.

Jeg bor i en by som hedder Klippinge, og så går jeg i 8. klasse på Skelbæk Friskole.

I min fritid spiller jeg fodbold, jeg spiller fodbold hver evig eneste dag.

Jeg har valgt at komme i praktisk på Roskilde Avis fordi, at det lyder som et rigtig spændende sted, og hvis der er andre, der skal i praktik så syntes jeg, at man skal tage Roskilde Avis.