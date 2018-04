Røveri ved fredagsfest i Folkeparken

Til politiet har han forklaret, at han klokken 17.40 havde været i diskussion med nogle andre unge. En af dem havde slået ham med knytnæver i ansigtet og på kroppen. Den voldelige unge havde desuden krævet at få halskæden, hvilket det endte med, at han fik. Politiet betragter sagen som et røveri.

Ellers melder politiet, at der var god og fredelig stemning i parken det meste af tiden. Et par gæster havde dog taget et par store højtalere med, som de blev bedt om at slukke for.