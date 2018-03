Røvere i Bauhaus

Et tyveri i Bauhaus udviklede sig fredag aften til et røveri, da en af to tyveknægte blev opdaget og tilbageholdt af en butikskontrollant, mens den anden slap væk. Kontrollanten holdt fast i tyven, der til gengæld gav ham en albue i brystet. De to tyve havde forsøgt at stjæle værktøj for 4.700 kroner. Politiet kørte til Bauhaus og anholdt en 30-årig rumæner. Han kom i grundlovsforhør og er varetægtsfængslet frem til 5. april.