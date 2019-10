Send til din ven. X Artiklen: Rørende mindeord over John Boston:Du gav mig en chance, da jeg havde mest brug for det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rørende mindeord over John Boston:Du gav mig en chance, da jeg havde mest brug for det

Roskilde Avis - 25. oktober 2019 kl. 08:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi møder alle en masse mennesker og store personligheder, igennem vores liv. Både privat og i arbejdsrelationer. Langt de fleste efterlader et godt indtryk, gode minder og fælles oplevelser. Nogle relationer udvikler sig til gode bekendtskaber, mens få når hele vejen til nære venskaber.

Enkelte mennesker formår at efterlade et uudsletteligt og inspirerende aftryk på dit liv, eller en periode af dit liv. John, eller i mine minder, Chefen, er et af disse ekstraordinære mennesker.

Jeg har for efterhånden en del år siden været ansat i Square Modetøj, som var den unge afdeling af Boston. De år står for mig som noget helt særligt i mit arbejdsliv, hvor gode minder står i kø, når jeg tænker tilbage. Jeg har fået venner for livet i den tid, og derudover arbejdet i en af Roskildes absolut bedste butikker. Jeg har taget en masse til mig om det at drive forretning, yde service, skabe relationer og ikke mindst lede en virksomhed. Ikke bare fra Chefen, men fra hele familien som alle bidrog til at skabe fantastiske rammer for deres ansatte og alle vores kunder.

Der var altid en naturlig respekt om Chefen, høje forventninger og krav, men altid leveret med en underlæggende varme og et helt særligt glimt i øjet. Ingen anden chef jeg havde arbejdet under før, eller siden for den sags skyld siden, har haft samme oprigtige interesse i sit personales velbefindende og sammenhold. Han satte meget stor pris på når "hans drenge", endnu engang havde store planer sammen for weekendens bytur. Han gav stor plads til sociale aktiviteter, og vi gav igen med en altid engageret indsats i butikken. Vi følte os alle optaget lidt i familien, hvilket var helt unikt.

Helt personligt gav han mig en chance, da jeg havde allermest brug for det. Den måde han gjorde det på står så lysende klar, jeg glemmer ham aldrig for det og bære det på et helt særligt sted i mit hjerte.

Kære John - jeg ved at man bør sige hvil i fred - jeg håber af hele mit hjerte, at du sidder et sted, omgivet af begavede mennesker, med glimt i øjet og noget på hjertet. Gerne med et godt glas vin, måske er det kunst i nyder, måske er det noget sport der ruller hen over skærmen - men uanset hvor du er, vil de nyde dit helt særlige selskab, dit oprigtige nærvær og positive livssyn.

I dyb respekt og med masser af varme tanker til både John, fru Birthe, Jørgen, Jette og resten af familien.

Mads Brøndby Tiedt