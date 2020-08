Se billedserie Enighed om røgforbud: Peter Bjørn Reisby og Chili Preisler-Andersen fra elevrådets forretningsudvalg med rektor Henrik Nevers (ja, i midten). Foto: Mette Schønberg

Send til din ven. X Artiklen: Røgfri skoletid på Amtet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røgfri skoletid på Amtet

Roskilde Avis - 14. august 2020 kl. 13:03 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Gymnasium tyvstarter på det forbud, der bliver indført på alle landets grundskoler og ungdomsuddannelser næste år. Hvor eleverne indtil sommerferien blot skulle forlade matriklen for at ryge, er de nu mødt ind til en aldeles røgfri skoletid på Amtet.

Undersøgelser viser, at gennemsnitligt 15-17 procent af landets gymnasieelever ryger dagligt. Hertil ryger omkring 35 procent af eleverne til fester.

- 50 procent ryger altså fast eller lejlighedsvist. Målet med det her er, at unge mennesker ikke skal begynde at ryge, siger rektor Henrik Nevers.

Fællesskab uden røg

Tiltaget kommer efter en afstemning tidligt på året, hvor et stort flertal af gymnasiets elever stemte for at indføre det totale røgforbud i skoletiden. Både Peter Bjørn Reisby og Chili Preisler-Andersen fra elevrådets forretningsudvalg hører til flertallet af ikke-rygere, og de synes, det giver god mening at indføre røgfri skoletid allerede nu.

- Man har altid mere lyst til at sige ja i et fælles forum - og rygning er et nemt fællesskab særligt i starten, når man er ny. Målet er at skabe fællesskaber uafhængigt af at ryge, siger Peter Bjørn Reisby.

De rygere, han kender fra gymnasiet, er alle stoppet en uge inden skolestart - og dermed virker forbuddet tilsyneladende umiddelbart efter hensigten.

- Det handler om at ændre ungdomskulturen, og langt de fleste elever er glade for det, siger Chili Preisler-Andersen.

2019: Flere danskere ryger Sundhedsstyrelsens undersøgelse fra januar 2019 af danskernes rygevaner viser, at der for første gang i 20 år er sket en markant stigning i antallet af danskere, der ryger. Sundhedsstyrelsens undersøgelse fra januar 2019 af danskernes rygevaner viser, at der for første gang i 20 år er sket en markant stigning i antallet af danskere, der ryger.

Røg er blevet dyrere I forbindelse med vedtagelsen af finansloven i december 2019 besluttede regeringen, at prisen for en pakke cigaretter skulle stige over to omgange. Den 1. april 2020 steg prisen således til gennemsnitligt 55 kroner, og i 2022 stiger prisen yderligere til gennemsnitligt 60 kroner. I forbindelse med vedtagelsen af finansloven i december 2019 besluttede regeringen, at prisen for en pakke cigaretter skulle stige over to omgange. Den 1. april 2020 steg prisen således til gennemsnitligt 55 kroner, og i 2022 stiger prisen yderligere til gennemsnitligt 60 kroner.

Rygereglerne i dag På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område.

Loven gælder også e-cigaretter, men ikke snus.

Kilde: § 7, styk 1 i loven om røgfrie miljøer og Arbejdstilsynet På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område.Loven gælder også e-cigaretter, men ikke snus.Kilde: § 7, styk 1 i loven om røgfrie miljøer og Arbejdstilsynet