Børnene var hurtige til at fjerne klædet over skiltet, da Morten Gjerskov havde givet grønt lys.

Røgen er som blæst væk fra legen

Legepladserne i Roskilde er fra nu af erklæret for røgfrit område. Alle de kommunale legepladser får nogle skilte, der viser, at området skal være røgfrit.

- Jeg har fået en opgave af jeres forældre, hvor jeg skal sørge for, at der er de bedste muligheder for at være barn i Roskilde, sagde Morten Gjerskov i sin egenskab af formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, til børnene fra Børnehaven Bredgade.