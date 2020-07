Røde Far, alias Søren Koch og Pedro Fussing, spiller på lørdag i gården til Odd Fellow Palæet.

Røde Far i Odd Fellow Palæet

De næste fire lørdage kan man høre levende musik i gården til Odd Fellow Palæet i Skolegade. Restauratørerne Birgitte og Finn Bendixen har inviteret en række musikere til at spille fra klokken 11 til 14.

På lørdag 18. juli er det Røde Far, alias Søren Koch og Pedro Fussing. De byder på populærmusik fra de seneste fire årtier.

Lørdag 1. august spiller duoen One Size og lørdag 8. august er det The Mean Beats, der lufter 60-ernes pigtrådsmusik.