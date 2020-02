Se billedserie Sådan forestiller arkitekterne sig, at Den Røde Tråd kommer til at se ud.(Tegning: NB4 Arkitekterne)

Rød tråd på Rabalderstræde med 75 boliger

12. februar 2020

Hjørnet af Rabalderstræde og Pulsen får en rød tråd, der binder hjørnet sammen med to ny beboelsesbygninger, der tilsammen rummer 75 almene boliger.

Byggeriet har fået navnet Den Røde Tråd, da meningen med de nye boliger er, at binde tre generationer sammen i et fælleskab.

- Den Røde Tråd skal være generationernes byhus. Det bliver helt nyt, at det er så tydeligt i et boligbyggeri, sagde næstformand Per Holdrup fra Roskilde Nord Boligselskab.

Boligforeningen står for byggeriet i samarbejde med KAB. Det kommer til at rumme 24 boliger i et seniorbofælleskab, 46 familieboliger og fem venneboliger. Det sidste dækker over, at det er ungdomsboliger med indbygget fælleskab, da tre unge skal dele en bolig.

Boligerne skal efter planen stå klar til indflytning i sommeren 2022.

Der bliver lagt vægt på fælleskabet, så gårdrummet bag bygningerne bliver åbne, så beboerne i det kommende rækkehusbyggeri bag Den Røde Tråd for mulighed for at bruge det. De to bygninger i Den Røde Tråd kommer til at have en åbning på hjørnet af Rabalderstræde og Pulsen, hvor der for eksempel bliver plads til en café.

Fakta

Roskilde Nord Boligselskab havde oprindelig kun almennyttige boliger i den gamle Gundsø kommune.

Nu har selskabet også boliger i Trekroner og med Den Røde Tråd også på Musicon.

KAB står for udlejningen af selskabets boliger.