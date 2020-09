Skulpturen af Margrehte Andersen er skabt ud af den eg, som hun selv var med til at plante, da kvinderne fik valgret i 1915.

Roden til lighed - Skulptur i den gamle eg på Lars Bergs gård

I dagene 25.-27. september åbner tidligere byrådsmedlem Lars Berg Olsen og Helle Skovby Nielsen deres store have ved den gamle gård i Søster Svenstrup, nær Viby. Her laver formkunstneren 'Dee' (Dorthe Wolff) en særudstilling med træskulpturer.

- Dee gæstede vores have i sommeren 2019 og skabte en 3 meter høj skulptur. Den forestiller Margrethe Andersen, der boede her på Baalhougaard i årene 1859 - 1927, fortæller Lars Berg Olsen.

Figuren er et af hovedværkerne i udstillingen. Den står på roden og er skabt ud af den gamle Grundlovs eg fra 1915.

Træet, der i 2015 var ved at gå ud, blev plantet af Margrethe Andersen og landsbyens kvinder, da kvinderne i Danmark i 1915 fik deres grundlovssikrede ret til at stemme ved folketinget.

- Dee blev så inspireret, at hun nu laver en særudstilling, der hylder frihed & lighed for det feminine. Gennem de tre dage vil hun i perioder stå i haven og arbejde på et nyt men lidt mindre kvindesportræt.