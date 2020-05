Gasolin-udstillingen på Ragnarock har været en kæmpemæssige succes og fortsætter nu til december, mens den planlagte udstilling om Roskilde Festivalen i 50 år udsættes til 2021 ligesom selve begivenheden på Dyrskuepladsen. Foto: Jens Wollesen

Rockmuseum genåbner og fortsætter med at vise: Gasolin til Jul

Roskilde Avis - 14. maj 2020

Når rockmuseet Ragnarock genåbner 8. juni, fortsætter den store succes med Gasolin-udstillingen 'Så kom med mig' helt frem til december før jul.

Allerede inden corona-lukningen i midten af marts var denne udstilling blevet set af langt over 50.000 mennesker, og Roskilde Museum tror på, at langt flere mennesker stadig har lyst til at se og høre mere om Danmarks største og mest populære rockband nogensinde.

ROMU-koncernen åbner også sine øvrige udstillinger i området til 8. juni. Dvs. hovedmuseet i Skt. Olsstræde, Lützhøffts Købmandsgård i Ringstedgade, Håndværkermuseet i Ringstedgade, Leje Museum i Gl. Lejre og Tadre Mølle ved Hvalsø.

Egentlig havde Ragnarock planlagt en ny udstilling til juni om Roskilde Festivalen, der i år skulle have fejret 50 års jubilæum. Men den er som bekendt aflyst, og under nedlukningen har museet heller ikke kunnet forberede sådan en udstilling, der kræver et stort forarbejde.

- I stedet har vi aftalt med Festivalen, at denne nye udstilling skal komme til januar, siger direktøren for Roskilde Museum, Morten Thomsen Højsgaard.

Beholder billetter

Roskilde Festivalen meddeler i øvrigt, at 85 pct. af de 80.000, som havde købt billet til årets aflyste musik-fest på Dyrskuepladsen, har valgt at beholde den til næste år. Dermed slipper arrangørerne for at skulle tilbagebetale det store beløb på over 150 mio. kroner - og sælge alle billetterne igen.

De refunderede partout-billetter sættes i salg tirsdag den 12. maj kl. 12:00 gennem Roskilde Festivals ventelister

- Vi er meget taknemmelige for, at så mange har valgt overføre deres billet til næste års Festival. Det betyder alverden for os at mærke den store opbakning fra vores deltagere.

- Helt konkret sikrer det også et grundlag for, at vi kan fortsætte arbejdet med den 50. udgave af Roskilde Festival, der nu er udsat til 2021, siger talskvinden Christina Bilde.