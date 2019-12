Se billedserie Karolina Osopowska fra CORO Co-lab og borgmester Tomas Breddam havde fået til opgave at sætte en robot igang med at klippe den røde snor til indvielsen af Center for anvendt robotteknologi. Trods mange tryk, skete der ikke noget på storskærmen, der viste robotten. Foto: Jan Partoft

Robotter på skolebænkenTeknisk skole har fået et Center for anvendt robotteknologi

Robotter skal også i skole for at lære, og for at andre kan lære at arbejde sammen med dem. Skolebænken for robotter og mennesker finder man på Roskilde Tekniske Skole der nu er blevet hjemsted for Center for anvendt robotteknologi.

Indvielsen fandt sted ved et større arrangement, hvor skolen og CORO Co-lab Roskilde var værter for arrangement med gæster fra skolen og virksomheder inden for robotteknik og kunstig intelligens, både dem der bruger det og dem der fremstiller det. Gæsterne blev budt velkommen af direktør for Roskilde Tekniske Skole Jesper Østrup og borgmester Tomas Breddam.

-Vi er glad for at få lidt kunstig intelligens ind på skolen, sagde Jesper Østrup til stor morskab for gæsterne.

- Det skulle jeg nok have sagt på en anden måde, men det er en vigtig udvikling, hvor vi skal være med.

Den mening blev delt af borgmesteren, da han overtog taletiden.

- Centeret er vigtig, da der er gang i robotterne i stort set alle sammenhæng, så det er vigtigt at folk kan og har mulighed for at videreuddanne sig.

Robotklip Roskilde Tekniske Skole har en lang række robotter, der indgår i undervisningen. Der står små industrirobotter i flere lokaler. For at gøre klippet af den røde snor til indvielsen lidt anderledes, fik Tomas Breddam lov til at trykke på en rød knap, der satte gang i en robot, som klippede snoren.

Men teknik driller, så der var ingen, der så resultatet på storskærmen selv om robotten løste sin opgave, da internetforbindelsen fra kamera til skærm svigtede. Man skulle ind i rummet, hvor robotten stod, for at se den brudte snor.

Skolen har flere former for robotter, som eleverne kan øve sig på at programmere. De simpleste er i familie med det legetøj, der kommer til at ligge under mange juletræer. Det er små droner, der kan flyves med uden kørekort og et par små kamprobotter. De store robotter på skolen er rigtige industrirobotter, som dem man arbejder med i virksomhederne.