Robin Hood på Katedralen: Tager fra de rige og giver den hele armen

Roskilde Avis - 15. februar 2018 kl. 00:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere end 2000 tilskuere oplevede i denne uge en musical om Robin Hood med uventede drejninger, musikshow i særklasse og et overbevisende galge-stunt.

Fem ud af seks stjerner, sådan lød en flot anmeldelse af Ungt Teaterblod efter sidste års musical på Roskilde Katedralskole.

Det har givet de cirka 100 elever, der hvert år helt selv stabler den store forestilling på benene, blod på tanden til at løfte barren endnu engang.

- Der er hos hver eneste medvirkende en stærk vilje til at levere et brag af en forestilling. Vi vil vise, vi kan. Og vi har frihed til at forfølge vores ideer. I år har vi for eksempel haft besøg af stunteksperter, fortæller Matthew Stephen Boddie fra 3.f, som er den ene part i instruktørduoen.

Brynje af dåser

Musicalholdet har lagt mange timers forberedelse og hjerteblod bag forestillingen.

Kong Richards brynje er for eksempel lavet af ringe fra øl- og sodavandsdåser, og prins Johns jakke har været omkring en af scenografernes farmor for at blive smukt broderet.

Det er imidlertid ikke de mange forberedelser og den store mængde fritid, som eleverne lægger i musicalen, de hæfter sig ved. Det er derimod det fællesskab, der opstår undervejs.

Eleverne styrer selv

Musicalen er 100 procent elevstyret, og det betyder, at de har brug for hinanden, når de får tildelt ansvaret. Det gør, at der hvert år bliver skabt et helt særligt fællesskab, forklarer Laura Hjetting Veitland fra 3.y, der er den anden instruktør.

Og Matthew Stephen Boddie fortsætter:

- Musicalen er en stor læreproces for os alle. Hverken Laura eller jeg har prøvet at være instruktører før, og det er et gigantisk projekt, når mere end 100 elever er i sving.

Eleverne spiller seks forestillinger i denne uge, inden de går på vinterferie.