L.A. Rings motiv Sommerdag ved Roskilde Fjord har været inspirationen for de billeder, som Anders Kirkegaard udstiller i Kunsthuset Palæfløjen.

Ring til Kirkegaard

Roskilde Kunstforening åbner for en ny udstilling på lørdag 29. februar, hvor maleren L.A. Rings billede Sommerdag ved Roskilde Fjord er omdrejningspunktet.

Det er maleren Anders Kirkegaard, der drejer sig om Rings maleri med variationer over motivet.

Anders Kirkegaard har tidligere udtalt, at han betragter dét billede som 'det største, der nogensinde er frembragt i Danmark.

Fællesnævneren for L.A. Ring og Anders Kirkegaard i den her sammenhæng er kærligheden til det afbildede sted, fjordlandskabet, som det udbreder sig på strækningen mellem Frederiksværk, hvor Ring boede dengang han malede billedet, og Lynæs ved Hundested, hvor Kirkegaard har boet siden han var 22 og som han betragter som sin hjemstavn.

Ferniseringen på lørdag 29. februar er fra klokken 12 til 14. Åbningstalen bliver holdt af pianisten Jan Kaspersen, der også sætter sig til flyglet for at give et par numre. Alle er velkomne. Gratis adgang.