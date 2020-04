Rikke og Rikke er nye ledere på Dyreinternat

Rikke Just er ansat som souschef på stedet siden 1. april. Hun er dyrlæge og specialist i kattesygdomme og har erfaring fra en klinik. Rikke Agner forklarer, at deres opgave er at tage sig af dyrene, der kommer ind på internatet, og finde frem til, hvilke mennesker de matcher bedst til.

Bedre forhold til dyrene

I øjeblikket er der ikke mange dyr på internatet. De mange pensionshunde bliver nemlig hjemme, da ejerne ikke kan komme ud på de planlagte rejser og ture.

Det passer Rikke Agner rigtig fint. De er nemlig ved at modernisere en del af bygningerne og løbefoldene til hundene, og der bliver da også hamret og banket godt og grundigt rundt omkring.

Det er blandt andet kaninerne, der får bedre forhold.

- De skal have mulighed for at springe og hoppe frit omkring, siger Rikke Just, og forklarer, at kaninen er et misforstået dyr, der ofte kun får lov til at sidde i et lille bur, hvor den ikke kan bevæge sig, som den ville gøre i naturen.

-