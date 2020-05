Rigtige møder i byrådet på ny

- De virtuelle møder under corona-epidemien har været fine nok, men demokratiet fungerer altså bedre, når man taler direkte med hinanden.

Byrådet samles i den normale mødesal, og de 31 medlemmer kommer frem til deres mikrofon, når de skal have ordet. Den øvrige del af tiden skal de sidde ude langs væggen, så afstanden kan overholdes, hvilket dog er blevet meget lettere, efter at kravet er sat ned fra en til to meter.