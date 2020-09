Borgmester Tomas Breddam fik søndag besøg af Vindinge Rideklub, der kæmper for sin overlevelse. Klubben havde samlet underskrifter ind til støtte for klubbens ønske om økonomisk støttet til nye stalde.

Rideklub dyrkede sin kæphest

Vindinge Rideklub er i klemme mellem økonomi og den nye hestelov. Klubbens stalde lever ikke op til lovens krav og samtidig er der ikke sat penge af i anlægsbudgettet til en renovering i Roskilde Kommunes budget for 2021. Klubben er derfor i fare for at lukke.