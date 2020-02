Ridefoged-metoder på sygehuset: Smidt ud fra kollegas reception

Se billedserie En tidligere ansat på Roskilde Sygehus blev jaget ud fra en reception med en gammel kollega.

Roskilde Avis - 13. februar 2020 kl. 18:27 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kort før jul blev Palle Stevne Nielsen, der selv har arbejdet på Roskilde Sygehus gennem mere end 30 år, smidt ud fra en kollegas reception. Han er nu gået til Roskilde Avis, fordi han chokeret over, hvad han oplever som 'ridefoged-metoder' på en offentlig arbejdsplads.

Palle Stevne Nielsen var ansat i over 30 år som specialarbejder i sygehusets tekniske afdeling. Men han blev sagt op for tre år siden, da han havde for stort sygefravær i forbindelse med sin kones kræft-sygdom og død.

I slutningen af 2019 var han så mødt op til en reception på sygehuset for en mangeårig tidligere kollega. Endnu receptionen var slut, mens han stod i et tilstødende rum og talte med gamle arbejdsmakkere, kom en mellemleder så og bad ham om at forlade sygehuset.

- Naturligvis gjorde jeg det, men jeg forstår ikke, at han kan opføre sig på den måde. Vi var jo på en offentlig ejendom, siger Palle Stevne Nielsen, der gennem mange år tillige har været aktiv i den lokale fagbevægelse.

Dårligt arbejdsmiljø

Roskildes fagforeninger, der har medlemmer på sygehuset, har oplevet flere problemer i den samme afdeling.

Den omtalte mellemleder krævede bl.a. at medarbejderne skulle møde frem og give ham hånd om morgenen. Da en gammel håndværker med mange år bag sig på sygehuset nægtede det, blev han fyret.

Bo Viktor, der er formand for LO i Roskilde, som samler de lokale fagforeninger, er godt bekendt med problemerne.

- Vi undrer os over, at man på en offentlig arbejdsplads, der jo er ejet af os alle, accepterer den form for ledelse og kadaver-disciplin. Det motiverer i hvert fald ikke folk til at gøre en god indsats på arbejdspladsen.

Bo Viktor ser nu frem til forhandlinger med de ansvarlige ledere på arbejdspladsen for at få et bedre arbejdsmiljø på Roskilde Sygehus.

