Retssag starter mod to charmør-bedragere

Roskilde Avis - 08. marts 2018 kl. 00:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anklages ved Retten i Roskilde for at have snydt otte psykisk svage for sammenlagt 377.000 kroner

Af Jan Partoft

To unge mænd fra Roskilde er hovedpersoner i en straffesag, hvor mindst otte psykisk svage personer hver er blevet svindlet for større beløb.

Sagen mod to af de såkaldte 'charmør-bedragere' går i gang i Retten i Roskilde på torsdag 15. marts.

Ifølge anklageskriftet har de to mænd overtalt deres ofre til blandt andet at udlevere NemID og Dankort under påskud af, at de ville hjælpe dem.

Den ene af mændene, der er 28 år, er anklaget for at være gerningsmand til 27 af anklagepunkterne. Han skulle blandt andet have fået sit offer til at købe telefoner og at optage lån, hvor han overtog værdierne.

Den anden anklagede, som er 23 år, skulle ifølge anklageskriftet være ophavsmand til 12 sager, der alle er sket med samme fremgangsmåde, som den 28-årige har benyttet. Han er også anklaget for at have brugt kontokort, som han er kommet i besiddelse af på en ukendt måde.

I to af punkterne i anklageskriftet, er begge beskrevet som gerningsmænd.

Det samlede beløb, som de to er anklaget for at have snydt sig til er mindst 377.000 kroner

Flere sager på vej

Sagerne er en del af et større kompleks, hvor en gruppe på mindst seks unge mænd har bedraget psykisk svage eller naive personer for penge.

I flere af anklagepunkterne mod de to mænd, er der nævnt medgerningsmænd, som senere får deres sager behandlet særskilt af retten.

Flere af sagerne, som de to nu er anklaget for, har tidligere været omtalt i Roskilde Avis.