Se billedserie Søskendeparret Ajslev driver Why Food & Cocktails videre med take-away og en imødekommende udlejer. Men omsætningen er en skygge af sig selv, og alle de indtægtsgivende arrangementer er naturligvis aflyst.

Send til din ven. X Artiklen: Restauranter kæmper for overlevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restauranter kæmper for overlevelse

Roskilde Avis - 15. april 2020 kl. 14:52 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har mistet 95 procent af vores omsætning, så det er pænt meget op ad bakke, selv om folk er søde til at bakke op om vores take-away, siger Marie Vedel, der er medindehaver af Grundsmag, som åbnede i september 2019 på Stændertorvet.

Sammen med køkkenchef Andreas Lykke Rasmussen søgte hun to af de udbudte hjælpepakker, så snart de var åbne for søgning. Nu afventer Marie Vedel respons med en vis spænding, men status efter påske er, at der ikke er kommet svar.

- Vi er nye og har ingen opsparing. Hvis pengene ikke falder inden for en uge, så ved jeg faktisk ikke, hvad vi gør, siger Marie Vedel.

Økonomisk i knæ Restauratørerne har ikke afskediget nogen, og alle 15 medarbejdere er sendt hjem med løn. Hjælpepakkerne vil kunne dække 90 procent af lønudgifterne, men hvis de ikke når at blive sagsbehandlet i nær fremtid, står restauratørerne med et akut likviditetsproblem på lønningsdagen. - Vi håber meget, de behandles inden næste lønafregning, da vi økonomisk er i knæ. Vi står simpelthen og mangler likvider til at betale løn. Men vi aner ikke, om vores ansøgninger er ved at blive behandlet, eller om de bare ligger og venter i en bunke, siger hun.

Livsgrundlag smuldrer Naboen Jeanette Dalsgaard har en del flere års polstring bag sig med Raadhuskælderen, men er hårdt ramt af krisen, hvor alle 20 medarbejdere er sendt hjem med løn. - Hele mit grundlag smuldrer, men vi kommer stærkt tilbage. Men det bliver helt forfra. Det er helt afgørende med en stor buffer og god bank, som tror på dig, siger restauratøren, der har søgt kompensation for uopsigelige, faste udgifter.

Bagest i køen Heller ikke på Why Food & Cocktails i Ringstedgade har restauratør Nanna Ajslev afskediget medarbejdere. Udlejer har givet en måned uden husleje, og restauratøren forsøger at vinde en anelse af den tabte omsætning ind på take-away.

- Vi har en væsentligt lavere omsætning, og vi har lige vinket farvel til 450.000 kroner på aflyste konfirmationer, bryllupper, barnedåber og fødselsdage, fortæller Nanna Ajslev, der har søgt hjælp til husleje og tabt omsætning.

- Vi ved, der er noget, og nu må vi se, hvad vi kan få. Men der var 20.000 i kø derinde i starten, siger restauratøren.

Penge med på arbejde På Store Børs leverer indehaver Marianne Lystrup take-away alle normale åbningsdage, og det går ifølge restauratøren overraskende godt.

- Mange kommer for at støtte os, så det er vi glade for. Men det er en markant nedgang i omsætning, og kun nok til at dække huslejen og råvarerne, siger Marianne Lystrup, der heller ikke har afskediget medarbejdere.

Hun har fået huslejenedsættelse for april og maj, men regner ikke med at gøre brug af regeringens hjælpepakker.

- Når du har delvis omsætning er det svært at få hjælp fra pakkerne. Vi holder fast i det vi kan, og prøver at holde fast i en normal hverdag – men vi har penge med på arbejde, siger hun.

Søg rigtigt første gang Direktør for ErhvervsForum Martin Sattrup Christensen anbefaler, at man prioriterer tiden og ressourcerne til at sende den helt rigtige ansøgning første gang.

- Min anbefaling er at lave en ansøgning med knivskarp dokumentation. Det seneste vi har hørt, er, at de regner med 3-5 uger for at kunne godkende ansøgninger. Og det afhænger meget af, hvor god dokumentation man medsender, herunder revisorerklæringer, momskvitteringer osv. Jo højere kvalitet, jo højere chance for hurtig udbetaling, vurderer han.

Herudover anbefaler han, at man med sin kvittering for de søgte hjælpepakker i hånden går til sin bank med henblik på en snak om forlængelse af kassekreditten.

- Bankerne har lovet, at de vil være imødekommende, og de skal hjælpe med at strække likviditeten - og i modsat fald vil vi meget gerne hjælpe, siger direktøren.