Se billedserie Rektor Henrik Nevers vil gerne have eleverne tilbage i klasselokalerne. Foto: Jan Partoft

Rektor på gymnasium:- Jeg vil have mine elever tilbage

Roskilde Avis - 17. maj 2020 kl. 07:57 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 13. marts har 1. og 2.'erne på landets gymnasier været sendt hjem. Den undervisning de får, sker som fjernundervisning og læs selv.

- Det er lang tid siden at 1., 2, og 1.hf'erne har være her, og jeg får helt klare meldinger om, at eleverne meget gerne vil tilbage, siger rektor Henrik Nevers fra Roskilde Gymnasium.

- Jeg vil også gerne have dem tilbage, for jeg frygter, at det bliver for svært at holde motivationen i gang hos de hjemsendte.

- Der er store grupper, som begynder at få svært ved at være hjemme, det gælder både socialt og fagligt.

Eleverne, der er hjemme, er de yngste på gymnasiet. 1.g'erne er 16-17 år.

- Det er svært som teenager at sætte sig foran computeren mellem 8 og 15, og lave det rigtige, der er mange andre muligheder på computeren, som frister, siger Henrik Nevers.

- Vi kunne godt tænke os at tilbyde eleverne tilbage, om det så bare skal være nogle timer hver dag, skal vi nok finde ud af det.

- Med de nye afstandskrav, har vi fået plads til at flere elever kan være på skolen, og vi har også mange udeområder, der kan bruges til at gennemføre undervisning.

Efter sommerferien

Roskilde Gymnasium har 1.130 elever, heraf er de 740 hjemme. Det er kun eleverne i afgangsklasserne og nogle få fra de andre klasser, der er på gymnasiet.

- Vi har hele tiden haft muligheden for at have nogle få elever, der er sårbare eller ikke har muligheden for at være hjemme, på skolen, siger Henrik Nevers.

- Men det virker som om, at 1.hf'erne, 1 og 2. g'erne har været glemt i genåbningen.

- Nu er jeg ved at være nervøs for at de alle er ved at blive sårbare. Hvad vil der ske efter sommerferien, taber vi nogle?

Henrik Nevers og Roskilde Gymnasium er ikke ene om at stå med problemerne, det ved rektoren fra sin post som næstformand i Danske Gymnasier.

- Alle melder om problemer, og vi prøver at påvirke den politiske proces som interesseorganisation, siger han.

Mangler samvær

Roskilde Gymnasium har ikke haft nogen elever, lærer eller øvrige personale, der er blevet testet positiv for corona.

- Her bliver der vasket hænder, sprittet af og holdt afstand, så vi kan altså godt håndtere det, og der er mange fag, hvor man ikke kan løse opgaverne via en computer, og man kan slet ikke klare det sociale samvær ved kun at mødes på nettet.

De fag der kræver en fysisk indsats og udstyr man ikke har hjemme er for eksempel fysik, kemi, biologi, bioteknologi og geovidenskab. De kreative og kunstneriske fag er også afhængig af, at man mødes fysisk. Det er svært at lave samspil i musik, drama og til dels billedkunst uden at være fysisk sammen.