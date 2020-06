Rektor Claus Niller undrer sig over, at de 12 elever kunne finde på at rejse samlet til Sverige, og at ingen af forældrene stoppede dem. (Foto: Kenn Thomsen) Foto: Kenn Thomsen

Rektor efter 5 corona-smittede elever: Jeg forstår slet ikke de tog til Sverige

Roskilde Avis - 02. juni 2020 kl. 09:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem elever i en 1. g-klasse på Roskilde Katedralskole er blevet testet positiv for corona, efter at 12 elever fra én klasse samlet var taget på tur til Sverige i Kr. Himmelfartsferien. Det skete trods advarsler imod at rejse ud af landet og forbud mod at samles i større grupper.

Rektor Claus Niller valgte allerede i pinsen efter opfordring fra Styrelsen for Patientsikkerhed at aflyse al fysisk undervisning fra tirsdag morgen blandt skolens 450 1.g'ere, der er fordelt på i alt 17 klasser. De må nu igen tilbage til virtuel undervisning hjemme, efter at den rigtige undervisning på skolen netop var blevet genoptaget.

Samtidig opfordres alle 1.g'erne, deres pårørende og andre, der var på skolen torsdag den 28. maj til at være ekstra opmærksomme overfor eventuelle symptomer på corona-sygdommen.

Erkender dumhed I løbet af 2. pinsedag ringede Claus Niller rundt og talte med alle de 12 elever, der havde været med på turen til Sydsverige.

- De kunne godt se, at det havde været en dumhed, og at de skulle være blevet hjemme. En af forældrene, som jeg talte med, erkendte ligeledes, at det havde været en fejl at give dem lov til at tage af sted. Men det er jo let at se bagefter, forklarede han.

- Men det hjælper jo ikke noget at skælde ud. Nu må vi her på Katedralskolen gøre alt for, at coronaen ikke breder sig, siger Claus Niller.

- Jeg er stadig forundret over, at de kunne finde på at tage til Sverige i så stor en gruppe. Det er ekstra ærgerligt, fordi 1. g'erne og 2. g.erne netop var kommet tilbage og igen kunne være sammen til undervisning på skolen, efter at de har siddet i så lang tid alene hjemme hver for sig.

Ødelagt for alle - Nu skal 1. g'erne modtage hjemmeundervisning, ind til de skal til prøve efter den 15. juni, fortæller Claus Niller.

Fra 1. g'ere på skolen erfarer Roskilde Avis, at der er udbredt utilfredshed med den ubetænksomme gruppe. Nu var man lige kommet tilbage sammen med kammeraterne igen, og så blev det ødelagt, fordi så få ikke tænkte sig om.

tk