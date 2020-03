Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Rekord: Roskilde Festival udsolgt

Roskilde Avis - 02. marts 2020

Alle 80.000 partoutbilletter til den 50. udgave af Roskilde Festival er nu solgt. Det er det hurtigste billetsalg i festivalens historie. Et begrænset antal endagsbilletter er fortsat i salg til onsdag, torsdag, fredag og lørdag.

Der har været rekordstor efterspørgsel på at deltage i Roskilde Festival nummer 50 til sommer, og partoutbilletterne er udsolgt tidligere end nogensinde før.

Hidtil var rekordåret 1996. Dengang var alle billetter solgt 29. april. I år kan Roskilde Festival så melde udsolgt knap to måneder tidligere.

Det betyder, at 80.000 musikelskere nu har sikret sig billet til den otte dage lange festivaloplevelse og koncerter med stjerner som Taylor Swift, Kendrick Lamar, FKA Twigs og Tyler, The Creator og Faith No More.

Roskilde Festivals talskvinde Christina Bilde siger:

"Det er fantastisk, at vi igen kan melde udsolgt til Roskilde Festival - og endda rekordhurtigt forud for nummer 50. 80.000 deltagere har valgt den fulde oplevelse med musik, kunst, aktivisme og fællesskab gennem otte dage til, og det betyder, at vi efter al forventning kan donere et millionbeløb til gode formål efter festivalen."

Men det er fortsat muligt at opleve stemningen på festivalpladsen, hvis man sikrer sig en endagsbillet til dagene onsdag, torsdag, fredag eller lørdag, hvor også The Strokes, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, HAIM, Thomas Helmig, Kacey Musgraves og Deftones gæster scenerne.

Efterspørgslen på endagsbilletter er også stor og derfor forventes en helt udsolgt festival i år.

Pas på ugyldige billetter Når Roskilde Festival er udsolgt, sælges der ofte billetter fra uofficielle steder som Viagogo - og ofte til overpriser. Hvis billetter stjæles eller mistes, kan billetnumrene gøres ugyldige. På denne måde kan svindlere forsøge at sælge billetter, som i virkeligheden er ugyldige.

Roskilde Festival kan ikke tjekke, om billetter, der er købt andre steder end hos officielle salgssteder, er gyldige. I stedet opfordres interesserede til at købe eller sælge udsolgte billetkategorier via ventelisten på festivalens hjemmeside.

Roskilde Festival deltager i kampagnen #billetblind, der advarer mod ulovligt billetsalg. Kampagnen giver konkrete råd for at sikre, at man ikke bliver snydt, når man køber en billet.

Roskilde Festival arrangeres af Foreningen Roskilde Festival og skabes af 30.000 frivillige. Alt overskud fra festivalen doneres til humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde til gavn for især børn og unge. Siden begyndelsen i 70'erne har Roskilde Festival genereret over 410 millioner kroner til udlodning.