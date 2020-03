Formanden for Region Sjælland Heino Knudsen bidrager til fremrykket betaling af leverandører.

Regioner betaler 1,5 mia. hurtigt

I lighed med en lang række kommune har landets fem regioner også besluttet at fremrykke deres betalinger til virksomhederne for et samlet beløb på op mod 1,5 mia.