Per Bennetsen fra Trekroner har læst på RUC og er nu topchef i Region Sjælland.

Regionens direktør fra Trekroner: - Jeg kunne ikke blive skuespiller

Roskilde Avis - 02. november 2019 kl. 20:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han drømte om at stå på en scene som skuespiller og underholde folk, men evnerne til at synge stod i vejen, og et ophold som praktikant i Storstrøms Amt viste en ny vej, som han stadigvæk følger 25 år senere.

Et hurtigt blik på 48-årige Per Bennetsens CV kunne fostre den tanke, at der ligger en stram karriereplan bag alle de avancementer, han har taget igennem sin tid som offentligt ansat embedsmand. Sådan er det ikke.

- Mulighederne er opstået tilfældigt, og jeg har været heldig at blive udvalgt til de forskellige poster, jeg har haft igennem årene. Der ligger ingen karriereplan bag, siger den administrerende direktør i Region Sjælland.

Han kan tale varmt og længe om alt det gode ved at være embedsmand i en organisation, der har vitale samfundsmæssige kerneopgaver.

For ham giver det mening at tjene borgernes interesser ved blandt andet at holde sygehusene kørende i døgndrift og være chef for nogle af verdens dygtigste medarbejdere, men han drømte om at tjene borgerne på en helt anden måde..

Nogenlunde var ikke godt nok

- Jeg ville være skuespiller, men mine evner som sanger slog ikke til, og jeg magtede ikke at træne mig op til at kun at være nogenlunde til sang for at nå den drøm, siger Per Bennetsen.

I stedet læste han til cand. techn. soc. (kandidat i teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, red.) på Roskilde Universitet og skulle på et tidspunkt i fire måneders praktik.

De fire måneder brugte Per Bennetsen hos Storstrøms Amt, og tilknytningen til det amtslige og regionale system er ikke sluppet siden.

I Region Sjælland har han været sekretariatschef, koncerndirektør med fokus på regional udvikling, socialområdet og det nære sundhedsvæsen, og siden 2016 har han været direktør for hele regionen.

Mellemmand for demokratiet

Skiftene mellem de forskellige poster og nye udfordringer er hovedårsagen til, at han er, hvor han er, og har været i 25 år.

- Jeg glæder mig til at komme på arbejde, fordi det giver mening for mig at være med til at understøtte demokratiet som en mellemmand mellem Regionsrådet, organisationen og borgerne, siger han.

Selv om han er administrerende direktør i alle døgnets timer, bliver der alligevel tid til andet end arbejdet i det offentliges tjeneste. Italien er et yndet rejsemål blandt andet på grund af landets befolkning, vin og køkken.

Derudover holder Per Bennetsen af selv at lave mad sammen med sin kone, Maria Bennetsen, i deres hjem i Trekroner ved Roskilde, eller når de er i sommerhus et sted i Danmark.

- Vi holder også meget af at gå ud og spise på restauranter, hvor vi bliver udfordret af det, der kommer ind på tallerkenen. Det må gerne være noget, der overrasker os, siger Per Bennetsen.

De seneste kneb

Ellers er det arbejdet med ledelse, der holder den indre flamme i live. Igennem konferencer, netværk og bestyrelsesposter holder han sig ajour med de seneste kneb inden for ledelse på offentlige arbejdspladser.

- Jeg møder mange mennesker på min vej rundt både i Region Sjælland, de andre regioner og til ledelseskonferencer, der inspirerer mig med det blik og den måde, de løser en opgave på. Det er en helt utroligt mængde viden, jeg bliver beriget med ad den vej, siger han.

Der går næppe mange minutter i selskab med Per Bennetsen, inden det står klart, at humor har en central plads i hans liv.

- Jeg synes, det er vigtigt at kunne tviste og dreje et emne, det gør det nemmere at være sammen med andre. At have det godt og kunne grine sammen er afgørende for mig, siger han.

Per Bennetsen er far til 20-årige Mathilde Bennetsen, der læser medicin på universitet i Odense.