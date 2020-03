Gitte Simoni (DF) glæder sig over, at den nye grusgrav øst for Vindinge nu bliver stoppet.

Regionen vil stoppe ny grusgrav ved Vindinge

Roskilde Avis - 05. marts 2020 kl. 13:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Sjælland vil nu stoppe en ny grusgrav i den sydlige del af området øst for Vindinge mellem Stærkindevej og Østre Vindingevej. Denne beslutning fremgår af indstillingen til et udvalgsmøde under regionsrådet.

Regionsrådsmedlem Gitte Simoni (DF), der selv kommer fra Vindinge, er særdeles tilfreds med, at formanden for udvalget, hendes partifælle Peter Jakobsen har sørget for dette resultat. I øvrigt havde hun også bebudet det, da sagen sidst blev diskuteret i Roskilde Byråd ved mødet i slutningen af februar.

- Nu betyder det, at Nymølle slet ikke får lov til at åbne en grusgrav i det nye område. Derimod kan man få lov til at grave færdig i den eksisterende grusgrav, nord for Østre Vindingevej og op mod forbrændingsanlægget, forklarer Gitte Simoni.

- Men her er der ikke så meget grus tilbage, og det ligger længere væk fra Vindinge. I øvrigt skal dette arbejde være færdig senest i 2021.

- Med en sådan beslutning slipper indbyggerne i Vindinge nu for al den støj og det møg, der ellers var udsigt til. Derfor er det et stort politisk resultat, siger Gitte Simoni.