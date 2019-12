Send til din ven. X Artiklen: Regionen vil sælge bygninger til: Kommunal sundhed på Sygehuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regionen vil sælge bygninger til: Kommunal sundhed på Sygehuset

Roskilde Avis - 13. december 2019 kl. 11:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde kommune får om nogle år mulighed for at oprette nye sundhedstilbud i en del af det nuværende Roskilde Sygehus. Region Sjælland skal til den tid ikke længere bruge alle bygningerne, når en del af de nuværende funktioner skal flyttes til det kommende supersygehus ved Ølby.

I et oplæg til Forretningsudvalget i Region Sjælland er der en skitse over, hvilke bygninger på den store grund ved hjørnet af Køgevej og Ny Østergade, som regionen med sikkerhed ikke skal bruge i fremtiden.

Samtidig fremgår det, hvilke bygninger regionen stadig regner med at få brug for, og hvad man samtidig vil beholde for at være sikker på at have plads nok til de fremtidige behov.

Stadig sundhed Ifølge oplægget vil regionen nu forhandle med Roskilde Kommune om nye sundhedstilbud, som den kan forestille sig her.

Området kan ifølge de nugældende lokalplaner kun bruges til sundhedsformål. Dvs. at der ikke er mulighed for at sælge bygninger og arealer til andre købere, hvis de har et helt andet formål.

Regionen lægger nu op til, at Roskilde skal komme med et bud på, hvad kommunen, som har forkøbsret til området, kan tænke sig at bruge grunden til.

Med sin placering lige op ad en af landets store stationer, vil de frigjorte arealer være meget velegnet til forskellige former for sundheds-funktioner, så folk let kan komme til og fra.

Mulighed for private I en første kommentar til oplægget siger Venstres leder i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund, at kommunen bør sikre en bred vifte af sundhedstilbud på området ved siden af det fremtidige sygehus.

- Vi har brug for en status over arbejdet og ser gerne et moderne sundhedscenter med tilknyttede senge. Samtidig bør det være muligt for private at komme med bud på senior- og ældreboliger i dette fint beliggende centrale område, siger hun.