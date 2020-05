Regionen overtager ambulancer

- Meningen er at skabe ekstra tryghed til borgerne - og samtidig undgå total afhængighed af et enkelt firma. Det har tidligere givet problemer i Fyn og Sydjylland, hvor regionen nu med succes, har overtaget ambulancerne, fortæller regionsformand Heino Knudsen (S).

Østsjælland omfatter et område lige fra Præstø over Køge og Ringsted til Greve. Mens Nordvestsjælland består af Roskilde, Holbæk og Odsherred

Alle fire distrikter skal sendes i udbud, men Region Sjælland vil hjemtage to af disse områder og her oprette sit eget ambulancevæsen.

- Med et regionalt ambulancevæsen kan der skabes et mere 'glidende sundhedssystem', lige fra behandling på stedet til de modernes ambulancer med veluddannet personale og frem til en indlæggelse på et sygehus. Samtidig mener et flertal, at det er sundt med konkurrence på området, så regionen og dens borgere kan få den bedste kvalitet til en fornuftig pris, mener Heino Knudsen.