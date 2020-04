Regionen åbner for:Corona-hjemløse på Roskildehjemmet

Region Sjælland vil nu åbne for at corona-smittede hjemløse kan få plads på institutionen Roskildehjemmet, der ligger lige syd for byen nær hovedvejen mod Ringsted.

I ledige lokaler er der plads til at indkvartere hjemløse, der er smittede med corona, og som har brug et logi fremfor at skulle klare sig, mens andre tilbud typisk er blevet lukket under epidemien.