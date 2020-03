Region Sjælland: Spar på sygehusbesøgene

Sygehusene opfordrer nu pårørende til indlagte at begrænse besøgene. Det sker for at mindske risikoen for at corona-smitte patienter og personalet på sygehusene.

Baggrunden for opfordringen er, at patienter, der er indlagt på hospitalet allerede, er syge og svækkede. Og derfor er det vigtigt at gøre alt for ikke at udsætte den patientgruppe for smitterisiko. På hospitalernes fødegange henstilles til, at kun den allernærmeste familie kommer på besøg.