Regering om coronavirus: Undgå myldretid i tog og bus

Roskilde Avis - 10. marts 2020 kl. 14:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen tager den aktuelle situation med risiko for coronaspredning alvorligt. Derfor udsendes i dag opfordringer til, hvordan de rejsende med kollektiv trafik kan tage hensyn til hinanden og tage konkrete forholdsregler. Endvidere udsendes opfordringer til udbyderne af den kollektive trafik.

Hver dag rejser rigtig mange danskere med den kollektive trafik til arbejde, til fritidsaktiviteter, på besøg hos familier og venner mv.

Regeringen ønsker at inddæmme smittespredningen af COVID 19, samtidig med at danskernes hverdag søges påvirket mindst muligt.

I myldretiden kan passagerne med den kollektive trafik komme ud for at skulle stå særligt tæt i busser, tog og metro. Regeringen opfordrer derfor de rejsende til at overveje, om der er mulighed for at rejse uden for myldretiden, ved eksempelvis at møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen. Er du syg eller formoder du, at du er smittet, så opfordres du ligeledes til at tage hensyn til andre ved ikke at rejse med den kollektive trafik. For det er netop i den kollektive trafik relevant både at tage særligt hensyn til hinanden, men også at tage enkle forholdsregler.

- For rigtig mange mennesker er den kollektive trafik en del af hverdagen, hvor man kan komme ud for at stå eller sidde tæt på andre mennesker. I den aktuelle situation med coronavirussen opfordrer vi derfor de rejsende til at være hensynsfulde over for hinanden, og særligt over for de ældre medrejsende. Vi opfordrer også udbyderne af den kollektive trafik til at informere de rejsende mest muligt og at være opmærksomme på hygiejne og rengøring, siger transportminister Benny Engelbrecht.

DSB og Metroselskabet planlægger at indsætte ekstra togmateriel for at fordele trafikken over flere afgange.

