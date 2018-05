Redetræer fældet

På Kamstrupvej står der en gruppe træer, hvor en rågekoloni har slået sig ned. I øjeblikket er det yngletid for fuglene, og det betyder, at man ikke må fælde redetræerne. Det var en 59-årig mand fra et træfældingsfirma fra Bogø dog i gang med onsdag formiddag. Den 59-årige er nu sigtet for at have overtrådt bekendtgørelsen om fredning af visse dyre- og plantearter. Straffen for den slags overtrædelser er en bøde.