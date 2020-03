Poul Struve Nielsen.(Foto: Poul Struve Nielsen)

Redaktør runder 60 år

Poul Struve Nielsen, der privat holder hus i Trekroner, runder de 60 år på mandag 16. marts. Professionelt holder han styr på hjemløseavisen Hus Forbi, hvor han er ansvarshavende redaktør.

Dermed kører Poul Struve Nielsen på tredje etape i sit virke som journalist.

Den første etape kørte han på de flade landeveje i den lokale presse i det midt- og sydsjællandske. Han er uddannet på Næstved Tidende og virkede de første år efter journalistuddannelsen som journalist og redaktionssekretær i Dagbladets centralredaktion i Ringsted.

Anden etape var en bjergetape, som blandt andet nåede verdens tag i Himalaya. Her kørte han på den globale klinge med jobs i Udenrigsministeriet, en periode som freelancer i Sydasien med base i New Delhi og status som korrespondent for Berlingske Tidende samt som mediekoordinator i den i København beliggende internationale menneskerettighedsorganisation IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims).

Den igangværende tredje etape minder om en forårsklassiker på kolde, regnvåde brosten og den bliver kørt blandt samfundets socialt udsatte og skæve eksistenser. Han lagde ud på etapen med et job som redaktør i Kirkens Korshær og fortsatte i den nuværende stilling som redaktør for Hus Forbi. Her binder han fint sin sociale indignation sammen med det professionelle virke.

Tillidsposter

Udover uddannelsen som journalist fra journalisthøjskolen har Poul Struve Nielsen også en diplomuddannelse i udenrigsjournalistik, en suppleringsuddannelse i Mellemøststudier fra Syddansk Universitet og en humanistisk basisuddannelse fra RUC.

Han har aldrig kørt et rigtigt cykelløb, han har han mest været til fodbold og håndbold. Men han kan godt lide at komme i form ved at cykle de 30 kilometer, der er på de små veje fra boligen i Roskilde til Hus Forbis adresse i Vanløse.

Undervejs på etaperne har han brugt hviledagene sammen med sin kone, Lise Justesen, og deres to nu voksne drenge. Der er gennem årene også blevet tid til en række bestyrelsesposter og tillidshverv, og Poul Struve Nielsen er i dag medlem af udsatterådet i Roskilde Kommune.

Tidligere har han været tillidsrepræsentant for de redaktionelle medarbejdere på Dagbladet i en svær periode, hvor avisen opkøbte Frederiksborg Amts Avis og begyndte udviklingen mod den store regionale avis, der nu hedder Sjællandske.

Han har desuden været bestyrelsesmedlem i Dansk Journalistforbunds Kreds 2 og i forbundets kommunikationsgruppe, bestyrelsesmedlem og sagsbehandler i Roskilde Lejerforening, talsperson for pendlerne i Trekroner, forældrerepræsentant i og formand for Dagplejen i Roskilde, forældrerepræsentant i Trekronerskolens bestyrelse og afdelingsleder i Himmelev Veddelev Boldklub.