Reb og krigere

Selv en viking havde brug for noget til at holde det hele sammen, og til mange opgaver var reb vigtige og helt uundværlige på et skib. Håndværket at lave reb hedder rebslagning og i nutiden er det helt overtaget af maskiner, men tidligere var det et krævende håndværk. På Vikingeskibsmuseet har man stadig folk, som kan håndværket. Det kan man se og høre mere om lørdag 24. og 31. oktober.